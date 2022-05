Boxtelse jongen levert neppistool in

Een Boxtelse tiener leverde afgelopen dinsdag een balletjespistool in bij wijkagent Hicham Argani van Selissenwal en Esch. De jongen had ermee rondgelopen in de voetbalkooi achter de Prinses Amaliaschool.

De wijkagent kreeg een melding door dat er jeugd met een nauwelijks van echt te onderscheiden wapen op de speelplek aan de Reginahof was, zo schrijft hij op Instagram. Toen de politie ter plekke een groepje jongeren ging controleren, bleek de tiener met het neppistool gevlogen.

Een dringende oproep van de politieman op Instagram had succes. Hij gaf aan dat de tiener er verstandig aan zou doen zich te melden, het imitatiewapen in te leveren en zo verdere consequenties te voorkomen. Hicham schreef onder meer dat het kind met een step ter pl..