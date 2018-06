Acties Save Movement bij Vion

The Save Movement houdt wederom een actie bij de slachterij van Vion aan Boseind. Bij de stilstaande vrachtwagens geven de deelnemende veganisten de varkens water en maken zij foto's. Maria du Toit van de Nederlandse tak van The Save Movement: ,,Het gaat ons om bewustwording bij een groter publiek. Volgens ons is de toekomst plantaardig."

The Save Movement zet zich wereldwijd in voor een maatschappij zonder vleesconsumptie. Naast Vion protesteert de Nederlandse tak op vijf andere locaties in het land. De manifestatie in Boxtel verloopt vreedzaam. De mensen van The Save Movement mochten na het vertonen van hun identiteitspas en het laten noteren van hun naam het terrein op van de medewerkers van Vion. Zij krijgen daarbij water van de slachterij voor de varkens. De deelnemers benaderen de dieren die in de stilstaande vrachtwagens staan.

The Save Movement hield sinds maart vorig jaar vergelijkbare acties in onder meer Boxtel. Meer in Brabants Centrum van donderdag 7 juni.