Herinneringen ophalen aan oud Boxtel met muziek Gildenbondsharmonie

De Gildenbondsharmonie trad in de Tijberzaal op in het kader van de activiteitenreeks Samen op stap in cultureel Boxtel.

Er moesten wat technische probleempjes worden opgelost en wat stoelen worden bijgeschoven. Dat was echter allemaal snel vergeten toen Marlies Germanus zaterdag het concert van de Gildenbondsharmonie opende. Dat vond plaats in de Tijberzaal en stond in het teken van ‘Samen op stap in cultureel Boxtel’.