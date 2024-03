Appen achter het stuur op A2? Monocam op viaduct Heult twee keer zo vaak aan

Blik vanaf Heult op de rijksweg A2. Om in de gaten te houden of automobilisten bellen en appen onder het rijden, plaatste de politie vorig jaar op 25 dagen een monocam op het viaduct nabij de rioolwaterzuivering.

De politie maakte vorig jaar fors meer gebruik van de monocam op viaduct Heult. Het apparaat dat detecteert of weggebruikers met hun mobieltje in de hand autorijden, stond ruim twee zo lang aan als in 2022. Dat leidde tot een lichte stijging van het aantal boetes, maar procentueel gezien werden in 2023 ruim de helft minder weggebruikers bekeurd.