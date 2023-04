Politie, brandweer en ambulancedienst rukten uit naar park Molenwijk omdat daar een man in het water was aangetroffen.

Veertigjarige Boxtelaar uit water gehaald in park Molenwijk

11 minuten geleden

De persoon die gisteravond in park Molenwijk uit het water werd gehaald, is een veertigjarige Boxtelaar. Over hoe het nu met de man gaat, doet de politie geen mededelingen.

Vrijdag rond 20.20 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd omdat er iemand in het water was aangetroffen in park Molenwijk in Boxtel. De man is gereanimeerd en in zorgelijke toestand per ambulance afgevoerd. Het incident trok veel bekijks, onder meer doordat er een traumahelikopter werd ingezet.

Duikers van de brandweer kwamen ter plekke, maar zijn niet ingezet. Hoe de man te water is geraakt, weet de politie niet, zo geeft ze aan.

Dat er in park Molenwijk een duikteam wordt opgeroepen is op zich opmerkelijk. Buiten het Leijsenven zijn de watertjes er nogal ondiep. Het voorval speelde zich niet af bij het ven, maar aan de Merlettenlaan. Daar ligt een sloot, en een vijver nabij de tennisbanen.