Titel raakt uit zicht voor VV Irene Gemonde

1 uur geleden

De voetballers van Irene lijken hun kans op de titel verspeeld te hebben. Het team van trainer Youssef Laaroussi ging tegen de nummer 2 Keldonk met 4-1 onderuit.

Irene liet op het voetbalveld in Keldonk vanaf het begin zien dat er de intentie was om te winnen. De gastheren werden vanaf het begin vastgezet door het elftal uit Gemonde. De gasten waren continue dreigend en creëerden enkele goede kansen met fraai combinatiespel.

SLORDIG

De Gemondenaren hadden een paar keer pech of waren te slordig in de afwerking. Maar de bezoekers kwamen toch 1-0. Doelman Roy Versantvoort moest eerst handelend optreden. Na zijn puike redding counterde Irene via Levi van Rooij, die een goede voorzet gaf op ploeggenoot Rob Groenendaal. De aanvaller tikte de bal binnen. Hierna waren er meer goede kansen voor Irene maar het team kon de voorsprong niet uitbreiden voor rust. De ploegen zochten met een 0-1 de kleedkamers op.

In de tweede helft tapte Keldonk uit een ander vaatje. De voetballers gaven vol gas en zetten de Gemondenaren flink onder druk. De bezoekers gingen hier matig mee om, maar kwamen toch via wederom een uitbraak bijna op 0-2. Een voorzet van Van Rooij belandde bij Ferdy van Zon die keihard op de paal schoot. De Keldonkse keeper wist de terugkomende bal op miraculeuze wijze uit zijn doel te houden.

VERZET GEBROKEN

Hierna zette de thuisploeg orde op zaken. Spits Koen van Deurzen kopte eerst de gelijkmaker binnen via een voorzet en was daarna weer belangrijk met zijn hoofd: hij zette zijn ploeg op voorsprong via een voorzet uit een vrije trap. Daarna was het Gemondse verzet gebroken: de formatie kreeg nog 3-1 en in de laatste minuut de 4-1 om de oren.

Het elftal uit Gemonde staat nog steeds derde, maar met zes wedstrijden te gaan en negen punten achterstand op koploper Ollandia moet er een wonder gebeuren om alsnog het kampioenschap te behalen. Dat wonder moet dan al zondag in werking treden: Irene speelt zondag 14 april thuis om 14.00 uur tegen de lijstaanvoerder.