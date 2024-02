Beenbreuk overschaduwt overwinning van Irene

di 6 feb, 13:30

Irene won zondag in het eigen sportpark De Laat van SC Loosbroek, maar voor een feestje was geen reden. Een onbesuisde actie van een tegenstander bezorgde de Gemondse aanvoerder Jurrian Schellekens een meervoudige beenbreuk.

,,Volgens de laatste informatie heeft Jurrian zijn kuit- en scheenbeen op meerdere plaatsen gebroken”, laat de club weten. Het uitvallen van de aanvoerder met zo’n zware blessure maakte logischerwijs flinke indruk op zijn medespelers. Ze verloren scherpte en werden wat onzeker, maar wisten toch een 3-1 overwinning over de streep te trekken.

In de eerste 35 minuten was de thuisploeg heer en meester op het veld. De Gemondenaren legden in dat halve uur tweemaal de bal in het net. Owen van Lith scoorde na een voorzet vanaf rechts door Levi van Rooij, Stan Versantvoort mikte vanaf twintig meter raak. Vervolgens ging een speler van SC Loosbroek vol door op aanvoerder Schellekens, die zwaar geblesseerd van het veld werd gedragen.

BIJNA LANGSZIJ

Ondanks dit voorval besloten beide ploegen de wedstrijd te hervatten. De bezoekers maakten de aansluitingstreffer en kwamen zelfs bijna langszij. Uiteindelijk gooide Milan van Rooij namens de gastheren de deur in het slot, hij maakte tegen het eind van de wedstrijd 3-1. Een verdiende overwinning voor Irene maar daar ging het na afloop niet over.

Zondag 18 februari staat voor Irene in eigen huis de inhaalwedstrijd tegen Odilliapeel op het programma, aanvang 14.00 uur. De Gemondenaren staan momenteel tweede in de vijfde klasse E.