Taekwondoka Gabriëlle gaat met de pet rond voor nationaal team

Zeventien taekwondoka’s vertegenwoordigen Nederland tijdens het Europees Kampioenschap Poomsae in Oostenrijk eind november. Maar... deelname is voor veel van de atleten te duur. EK-ganger Gabriëlle Coffa uit Boxtel is een inzamelingsactie gestart via steunactie.nl. ,,Bizar dat we zoveel uit eigen zak moeten bekostigen: in iedere categorie hebben we een Europees kampioen.”