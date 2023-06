Softbalsters Ducks zijn oppermachtig

14 minuten geleden

Zondag wonnen de softbalsters van Ducks in sportpark Den Wielakker met 11-4 van Gryphons uit Rosmalen. De honkballers van de Boxtelse club zegevierden eveneens: in Gouda werd het 5-8 tegen Braves.

Het softbalduel beloofde spannend te worden en de Boxtelse vrouwen startten in het veld. Pitcher Roos Kösters maakte het Gryphons lastig en werd daarbij gesteund door sterk veldwerk van derde honkvrouw Brechje Smit. Er werden snel drie nullen gemaakt waardoor Gryphons niet tot scoren kwam.

Ducks wist daarentegen meteen twee honken vol te krijgen en door een prachtige driehonkslag van Jonna Noordhoff wisten de Boxtelse dames twee punten te scoren. Gryphons kreeg vervolgens meer grip op de pitcher waardoor Ducks in de derde inning op achterstand kwam te staan.

In de vierde inning braken de dames van Ducks door aan slag. Door mooie honkslagen en een homerun van Fyona Westerman kwamen er acht punten over de thuisplaat. Tussenstand na de vierde inning: 10-4.

De dames uit Rosmalen hadden hier geen antwoord op en kregen geen grip op pitcher Elise Dikmans. Rechtsvelder Nienke Rijnders maakte de derde nul met een mooie vangbal en zo bleef de score 10-4.

In de gelijkmakende helft van de vijfde inning hadden de Boxtelaren de kans om met de mercy-rule de wedstrijd te beëindigen. Er moest nog één punt worden gescoord. Eerste slagvrouw Nienke werd geraakt en wist het eerste honk te bereiken. Ook Nikki van Nes wist het honk te bereiken door een honkslag te slaan. Met twee honken bezet kwam Elise Dikmans aan slag en ook zij werd geraakt door de pitcher.

Met drie honken bezet en nul nullen kwam de winst voor Ducks steeds dichterbij. Uiteindelijk was het Nienke Rijnders die het winnende punt wist te scoren door een wilde worp. De wedstrijd eindigde na vijf innings vanwege de mercy-rule.

EN MAAR DOORGAAN...

De honkballers van Ducks sleepten in Gouda de overwinning in de slotfase uit het vuur. Yannick Brechenmacher begon op de heuvel en had een van die dagen waarop hij kon blijven doorgaan: uiteindelijk wist hij zelfs de hele wedstrijd uit te gooien. Ducks kwam in de tweede inning op voorsprong door een tweehonkslag van Bram van der Horst, maar de tegenstanders namen in de slagbeurt erna de leiding, die ze lang vasthielden.

In de vijfde inning breidde de thuisploeg zijn voorsprong uit naar drie punten. Het lukte de bezoekers maar niet om aan slag een doorbraak te vinden. Het defensieve spel was prima, met enkele mooie acties. In de zevende inning verkleinden de Boxtelaren de achterstand tot nog maar één punt, maar in de negende inning grepen zij hun laatste kans.

Max Denteneer sloeg het gelijkmakende punt binnen, waarna op een klap van Sam van Dijck (met hulp van de tegenstander) de volle honken leeg stroomden.

Brechenmacher klaarde het klusje vervolgens op de heuvel en verdedigde Ducks de zwaarbevochten voorsprong met succes.

Beste slagman: Sjors Gevers, 3 uit 6 (.500).