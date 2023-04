Koningsspelen 2023: een en al sportief plezier

1 uur geleden

Fanatiek waren ze, de schoolkinderen die vanochtend zestig meter sprintten op de baan van atletiekvereniging Marvel. Ze wilden niet voor elkaar onderdoen en snelden naar de meet. Even verderop, op de sportvelden van RKSV Boxtel, waren de jonge deelnemers al even enthousiast aan het knotshockeyen. Ze mepten stevig tegen de bal en af en toe zwiepte er een knots in het luchtledige. Dat gaf niet, de alternatieve sticks zijn licht en niet erg hard. De Koningsspelen 2023 boden sportief plezier aan honderden kinderen uit de gemeente Boxtel. En de weergoden werkten ook al mee.

De Koningsspelen werden tien jaar geleden voor het eerst gehouden, in verband met de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel: kinderen in het basisonderwijs te laten ontdekken dat samen ontbijten en bewegen gezond én leuk is. En dat het vandaag in Boxtel leuk was, daar is geen twijfel over mogelijk. Nu alvast wat foto’s.