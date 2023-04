Stan Bertens (links) in actie tijdens de finale van het toernooi in Helsinki.

‘Olympische kwalificatie nu mijn doel’

54 minuten geleden

Hij is pas een paar dagen terug uit de Finse hoofdstad Helsinki. Daar won de 22-jarige Liempdse bokser Stan Bertens goud in het prestigieuze zogeheten Geebee-toernooi. Zijn eerstvolgende grote doel: kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs.

In Helsinki troffen 140 boksers uit zeventien landen elkaar. De Liempdenaar won twee partijen, voldoende voor een gouden plak. ,,De halve finale won ik op technisch knock-out, de finale tegen Jonaz Jazevicus uit Litouwen op punten. In eerste instantie stond ik achter, maar in de derde ronde trok ik de wedstrijd naar me toe. Ik gaf hem twee keer acht tellen. Bij drie keer acht tellen zou de partij direct beëindigd zijn.” Wie tegen de grond gaat en acht tellen blijft liggen, is al aardig groggy.

HULK

De Liempdenaar, op de website boksen.nl ‘De Hulk’ genoemd, komt uit in de gewichtsklasse +92 kilogram, de zwaargewichten. ,,Ik ben ongeveer twee meter lang en weeg 122 kilo. Dat is voor mij een ideaal gewicht. Het biedt me veel stootkracht en genoeg snelheid.”

VOETENWERK

Want boksen is meer dan stoten. ,,Raken en zorgen dat je niet geraakt wordt, dat is de kunst. Voetenwerk speelt daar een grote rol in.” De sterke atleet ontwikkelt zich nog volop. ,,Zwaargewichten pieken het laatst in de bokswereld. Meestal ligt hun top net boven de dertig. Ik heb dus nog tijd om verder te groeien.”

De Olympische Spelen in Parijs vormen een gedroomd podium voor de sporter die elke dag traint. Belangrijkste horde zijn de Europese Spelen die 21 juni in Krakau beginnen. Voordat Bertens in de Poolse stad aantreedt, wachten hem nog andere wedstrijden. Komend weekend bijvoorbeeld bokst hij twee interlands met Team NL, tegen Schotland en Zweden. ,,Dat zijn vooral partijen om meters te maken”, stelt Bertens. Eind mei vindt het toernooi om de Eindhoven Box Cup plaats, een serieuze krachtmeting tussen boksers van formaat. Een soort generale voor Krakau.

TWAALFJARIGE

Mocht Bertens in zijn Olympische missie slagen, dan wacht daarna de stap naar een profcarrière. ,,Daarvoor zal ik naar Groot-Brittannië of Amerika moeten. Nu leef ik overigens al volledig voor mijn sport, maar echt ervan leven kan ik niet. Wel betaalt Team NL de reizen en verder heb ik sponsors.”

Dat hij zover zou komen, had de Liempdenaar nooit kunnen bedenken toen hij als 12-jarige jongen met zijn vader mee ging boksen in Maaskantje. ,,De eerste jaren kwam ik nog niet uit in wedstrijden, dat deed ik pas vanaf mijn achttiende. Toen raakte alles in een stroomversnelling.” De club in Maaskantje zag in dat het talent elders beter tot zijn recht zou komen en raadde hem aan naar Eindhoven te gaan. ,,Daar train ik nu, bij Boxing Gym Holzken.”

Hoewel zelf inmiddels een topsporter, heeft Bertens wel een voorbeeld. ,,Tyson Fury, een Brits zwaargewicht, is heel goed. Hij beweegt geweldig. Een wereldtopper.”