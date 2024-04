‘Youri en Claudia van Alem zetten plusje op hun supermarkt’

Ze runnen de Plus Supermarkt aan de Van Beekstraat inmiddels twee jaar. Youri en Claudia van Alem hadden vorige week dubbel feest. Zij kregen vrijdag het Super Supermarkt Keurmerk (SKK) uit handen van stichtingsvoorzitter Bram de Jong.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat, moeten ondernemers niet alleen zaken als duurzaamheid, personeelsbeleid, veiligheid en logistiek op orde hebben. Ook lokale betrokkenheid telt zwaar mee in de beoordeling. ,,We zien dat de Plus in Boxtel zich ook voor omwonenden en het verenigingsleven inzet. Door middel van bijvoorbeeld sponsoring maar ook het organiseren van activiteiten”, legt De Jong van het keurmerk uit. ,,Er ontstaat met de supermarkt meer levendigheid in de buurt.”

SLEUTELROL

Supermarkten die gerund wordt door ondernemers komen in aanmerking voor het SKK. ,,Hiermee zoomen we door naar zeven verschillende onderdelen te kijken, in op de ondernemer. Er zijn ruim vierduizend supermarkten die zelfstandig bestierd worden, maar het gaat vaak over de formule in plaats van de ondernemer. Terwijl die wel een sleutelrol speelt in het succes van een super.” Inmiddels hebben 270 andere zelfstandig gerunde supers een plaquette van het SKK op hun gevel staan.

Wethouder Mariëlle van Alphen (economie) overhandigde het ondernemerskoppel uit Veldhoven een bos bloemen. Zij gaf aan trots te zijn op de prestatie van het echtpaar. ,,Dit keurmerk krijg je niet zomaar”, zei de gemeentebestuurder. ,,Jullie stimuleren niet alleen je personeel, maar zijn ook nog eens betrokken bij de omgeving.”

,,Het is ontzettend fijn dat we erkenning krijgen. We willen met onze supermarkt midden in de samenleving staan”, reageerde Youri. Al bleven hij en Claudia er ook nuchter onder: ,,Voor ons voelt het heel normaal om op deze manier te ondernemen.” Wethouder Van Alphen benadrukte dat het allemaal toch niet zo ‘gewoon’ is: ,,Jullie zetten een plusje op de supermarkt!”