Loonbedrijf Van Rulo bestaat een eeuw: ‘Handen uit de mouwen en sjouwen’

Het was overgrootvader Cornelis van Rulo die in 1924 in Gemonde begon. Met slechts een paard, een ploeg en een dorskast hielp hij boeren bij het werk op het land. Een eeuw later staat de vierde generatie, Erik, aan het roer en klopt de vijfde op de deur. Dit weekend was het groot feest bij loonbedrijf Van Rulo, inmiddels geworteld in Liempde.