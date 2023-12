Knalgele bus 6 krijgt nieuw leven in Gambia

Hans Jagers (links) en compagnon Richard Witte bij bus 6. In januari vertrekt het voertuig naar Afrika.

Knalgeel is ‘ie, uiteraard. Bus 6 van touringcarbedrijf Lekker Geel Busje in Haarsteeg krijgt een tweede leven in Gambia. Boxtelaar Hans Jagers, met Richard Witte eigenaar van de onderneming, brengt het voertuig met een team van zeven mensen zelf naar het kleine West-Afrikaanse land. De rit start op 10 januari.