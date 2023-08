Golden Duck brengt psychedelica naar Boxtel

Smartshop The Golden Duck aan de Rechterstraat opende zaterdag haar deuren voor het Boxtelse publiek.

Het is de eerste officiële smartshop van Boxtel: The Golden Duck. Zaterdag opende het winkeltje de deur aan de Rechterstraat 48. In de schappen liggen naast rokersattributen en sportsupplementen ook CBD-producten, cannabiszaden, psychedelica en microdoseringen (truffels).