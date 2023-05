3 tips voor het online kopen van kunst

1 uur geleden

Een kunstwerk kan in één klap de uitstraling van je huis veranderen. Of je nu een poster in de gang wilt inlijsten om de ingang van je huis uitnodigender te maken, of een aquarel in de woonkamer wilt hangen om je kleurenschema aan te vullen, kunst heeft een manier om plezier, harmonie en stijl in je leven en huis te brengen. Het is daarom zeker een goed idee om aan ophangsystemen kunstwerken te hangen in je woning, maar hoe weet je welke schilderijen geschikt zijn als je ze online koopt? Met deze tips, natuurlijk!

ONTHOUD JE INRICHTING

Kunst in huis halen is een van de beste manieren om wat persoonlijkheid aan een leefruimte toe te voegen. Het is belangrijk om na te denken over hoe het stuk zal passen bij je huidige interieur, maar houd er rekening mee dat je kunst waarschijnlijk langer meegaat dan je huidige stijl, dus wees niet bang om verliefd te worden op iets onverwachts - soms kan een heel eigentijds kunstwerk echt schitteren in bijvoorbeeld een historisch interieur. Het toevoegen van kunstwerken aan een kamer is een geweldige manier om kleur te introduceren zonder opnieuw te decoreren. Een helder stuk kan een kamer direct verlichten of zelfs een contrast vormen met bestaande meubels en kleuren. Als je op zoek bent naar een stuk om een kamer samen te binden, overweeg dan een kunstwerk dat een of twee hoofdkleuren uit je thema kiest.

KIJK NAAR DE RUIMTE

Bij het online kopen van kunst kan het helpen om enkele praktische overwegingen in gedachten te houden, zoals de grootte van het stuk en hoe het in je huis zal passen. Denk na over waar het directe zonlicht valt, want dat kan van invloed zijn op het medium dat je kiest, en denk ook na over hoe je je ruimte gebruikt - als het een ruimte is waar je rustig zit en leest, of een ruimte om dinergasten te ontvangen, dan is een stuk om te reflecteren de stemming zou perfect zijn. Het kan handig zijn om de afmetingen van je muur bij de hand te hebben als je online winkelt, om er zeker van te zijn dat je de stukken bekijkt die passen. Je kunt altijd een foto van een stuk printen en tegen je muur houden om je een beter idee te geven van hoe het er in de kamer uit zou kunnen zien, en de afmetingen controleren door een stuk krantenpapier op maat te knippen en dat als richtlijn te gebruiken.

ONTDEK JE SMAAK EN STIJL

Met zoveel keuze kan het kopen van kunstwerken online in het begin een beetje ontmoedigend lijken, vooral als je je persoonlijke smaak nog niet hebt ontdekt. Een goede manier om te beginnen is om een basiskennis op te doen van artistieke stijlen en de verschillende soorten mediums die beschikbaar zijn voordat je een aankoop doet. Je kunt je smaak ontwikkelen door door de pagina’s van kunst- en interieurtijdschriften te bladeren om te zoeken naar stukken die je aandacht trekken.

https://www.artiteq.com/ ophangsystemen