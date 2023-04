Kunstcafé Coupé gaat dicht: ‘We boden een bijzonder podium voor cultuur’

25 minuten geleden

De laatste keer drankjes uitschenken en gasten bedienen. Nog een paar dagen en dan trekken Toine van der Weerden en zijn partner Monic Holman de deuren van hun kunstcafé Coupé definitief achter zich dicht.

Het nieuws komt weliswaar niet als een verrassing. De twee uitbaters kondigden hun afscheid eind vorig jaar al aan. Het pand aan het Stationsplein 4 staat sindsdien te koop. Interesse in het kleine cafeetje is er wel, maar tot op heden heeft nog niemand de knoop doorgehakt het over te nemen.

Toine en Monic maken zich daar echter geen zorgen om, een koper dient zich nog wel aan. Het stel zorgt de komende avonden nog voor hun gasten die de voorstellingen van Eric van Overbeek komen bezoeken. Zondag vieren ze samen met genodigden nog een besloten feestje en dan is het klaar. ,,We kijken terug op bijzondere en erg leuke jaren”, geeft Toine aan.

NIET NADENKEN

In 2019 namen Toine en Monic het het kleinschalige café over van Jan Bergman. ,,Het was een stap waar we beiden niet lang over na hoefden te denken”, vertelt Toine. ,,Zo gaat het eigenlijk al ons hele leven. We komen iets tegen, zien mogelijkheden en doen het dan gewoon”, gaat hij verder.

Hoewel een half jaar na de opening corona toesloeg en bijna twee jaar lang de mogelijkheden om horeca uit te baten beperkt waren, bleef het stel positief. ,,Binnen de regels hebben we er toen toch nog iets van gemaakt. Het was weliswaar vervelend, maar dat was voor iedereen zo. Spijt hebben we nooit gehad.”

TROTS

Terugkijkend op de afgelopen jaren zijn de twee uitbaters trots op wat er is neergezet. Toine: ,,We wilden een bijzonder podium bieden voor kunst en cultuur. Dat is volgens ons wel gelukt. We hebben hier veel gedaan: van exposities en fotografiecursussen tot muzikale optredens van grote namen uit de cultuurwereld. Op zondagen was het hier vaak gezellig druk.”

Ook kookcursussen werden in het kunstcafé gehouden. ,,Bijzonder was dat chef-kok Lex van Moorsel hier op een dag binnen kwam lopen, het zo leuk vond dat hij meteen voor ons speciale catering wilde verzorgen tijdens feesten en partijen, samen met zijn vrouw. Dat was geweldig.”

GENIETEN

Het avontuur in de horeca is voor Toine en Monic nu voorbij. Maar stilzitten is er voor hen niet bij. Een volgend avontuur wacht: met de pas aangeschafte camper de wereld over. Eerst naar Italië en de rest op de bonnefooi. Kan het grote genieten van het pensioen dan beginnen?Toine: ,,Nee joh, wij genieten nu ook al. Dat hebben we altijd gedaan en dat moet je ook altijd doen. Mensen gelukkig maken is fantastisch om te doen, maar nu gaan we zelf lekker genieten van kunst en cultuur.”

Bij het sluiten van het kunstcafé willen de uitbaters nog iets achterlaten voor Boxtel. Er wordt een bijdrage geschonken aan het Jong Mecenaat van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarmee worden jonge kunstenaars in de regio gesteund.