Iedereen is welkom in Ceremoniehuis

vr 3 mrt., 09:00

Frans en Eliane Komen hebben de afgelopen jaren al veel gasten mogen ontvangen in het Ceremoniehuis. Dit is het fraaie, uit oude materialen opgebouwde pand waar weggebruikers langskomen als zij Boxtel via de Bosscheweg in of uit rijden.

Bij afwezigheid van Frans en Eliane werd het Ceremoniehuis waargenomen door familie Van der Steen. Zij zijn al ruim dertig jaar actief in de uitvaartbranche en weten hoe waardevol het is om een warm onderkomen aan te bieden in tijden van rouw.

Geert-Jan, Sheila en Gina van der Steen zijn enorm gecharmeerd van het Ceremoniehuis aan de Baandervrouwenlaan 265. Daarom hebben zij het dagelijks beheer vanaf heden overgenomen. Dat de familie van de gelijknamige uitvaartonderneming uit Vught het Ceremoniehuis nu runt, lag in de lijn der verwachting. Al sinds 2019 was er sprake van een innige samenwerking. ,,We hadden destijds meteen een klik met Frans en Eliane en het pand is een prachtige afscheidslocatie”, legt Geert-Jan uit.

Het karakteristieke gebouw aan de Baandervrouwenlaan is ideaal voor condoleances en afscheidsceremonies. Er is een 24-uurs opbaarkamer zodat nabestaanden op bezoek kunnen komen wanneer en hoe vaak zij willen, inclusief faciliteiten voor een kop koffie en thee. ,,Bovendien hebben we in de ceremonieruimte recent geïnvesteerd in een professioneel geluidssysteem waardoor de combinatie van woord, muziek en beeld een waardevolle dimensie kan geven tijdens een afscheidsdienst”, vertelt Sheila.

GASTVRIJE UITSTRALING

Vanaf 1 maart zorgt Gina voor het dagelijks reilen en zeilen van het Ceremoniehuis. Met een belletje is een afspraak en bezichtiging zo geregeld. Gina: ,,Het is echt een unieke locatie met de meest gastvrije uitstraling.” De werkwijze van Geert-Jan en Sheila is bij Gina met de paplepel ingegoten: families moeten zich boven alles op hun gemak voelen en afscheid kunnen nemen van hun dierbaren zoals zij wensen.

Gina benadrukt dat het Ceremoniehuis onafhankelijk blijft opereren. Iedereen is welkom. ,,Elke uitvaartondernemer kan in het Ceremoniehuis afscheidsdiensten, nazitten en koffietafels organiseren. Uiteindelijk is het aan de families om te kiezen waar ze die het liefst willen houden, ongeacht waar, hoe en of ze verzekerd zijn.”

Op zondag 26 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur is er een kennismakingsdag om deze unieke locatie te bezichtigen. Uiteraard is iedereen welkom.

Meer informatie is te vinden op www.ceremoniehuis.nl.