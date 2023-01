Eetpunt Simeonshof: ‘Kom een praatje maken’

za 28 jan, 13:00

De Schijndelse stichting Broodnodig runt sinds september het restaurant in wijkhuis Simeonshof aan de Annastraat. Dezelfde organisatie heeft Eetpunt Elisabethsdael al langer onder haar hoede. Hetty van der Velden uit Boxtel werkt sinds een week namens Broodnodig in Simeonshof en vertelt enthousiast over wat daar zoal gebeurt.

,,Het restaurant vormt een ontmoetingspunt voor met name ouderen in de wijk. We ontvangen bewoners van Simeonshof, maar ook van de aangrenzende appartementencomplexen. Gasten kunnen hier eten of deelnemen aan diverse activiteiten. Er is steeds meer te doen”, aldus Van der Velden.

Samen met haar collega Raymond van den Broek vormt ze de vaste kern van het eetpunt. Het tweetal begeleidt mensen met een beperking die in het restaurant werken. Janny van de Sande, directeur van stichting Broodnodig: ,,Wij richten ons op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze leren bij ons werken en doen zoveel mogelijk mee in de samenleving.”

Fleur van Oirschot en Monique van Boxtel behoren tot het team. Zij bedienen de gasten. Tussen twaalf en twee is het druk, dan wordt de warme maaltijd geserveerd.

MENU

De gerechten die in het restaurant op tafel komen, zijn van de hand van Van den Broek. ,,We stemmen het menu waar mogelijk af op de wensen van de bewoners.” Waar Van der Velden pas een week in eetpunt Simeonshof werkt, draait haar collega al wat langer mee. ,,Ik merk dat de bezoekers genieten van de contacten met onze medewerkers. Er ontstaat een prettige wisselwerking tussen jong en oud.”

EENZAAMHEID

Het restaurant is op werkdagen geopend van 10.00 tot 16.30 uur en is vrij toegankelijk. Niet iedereen loopt echter zo een zorgcentrum binnen, ondanks dat de ruimtes in wijkhuis Simeonshof letterlijk laagdrempelig zijn. Van buiten is niet zichtbaar dat zich binnen, op de begane grond, een gezellige ontmoetingsplek bevindt voor met name senioren. ,,Daarom is het mooi als zoveel mogelijk mensen van ons bestaan weten”, vindt Van der Velden. ,,We spelen onder meer een rol in de bestrijding van eenzaamheid. Samen eten is immers een sociale bezigheid. Een praatje is dan gauw gemaakt.”