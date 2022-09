Waar moet je op letten bij het kopen van een platenspeler

Vinyl is terug! Nou ja, het is niet echt weggeweest, maar de laatste jaren is het weer opgekomen en heeft het het CD-formaat voor het bezit van muziek ingehaald. Veel nieuwe releases zijn verkrijgbaar als download (digitaal) of alleen op vinyl. Het is duidelijk dat het bezit van vinylplaten de beste platenspeler vereist, wat niet zo eenvoudig is als het kopen van een CD-speler. Bij een dergelijke aankoop moet met een hele reeks zaken rekening worden gehouden, die in dit artikel aan de orde zullen komen. Kijk ook eens op de website van de specialist in wonen voor adviezen bij het kopen van een platenspeler!

Grootte en snelheid

Grootte en snelheid zijn beide zeer belangrijk wanneer men met vinyl te maken heeft. Een vinylplaat draait met verschillende snelheden op een schijf die een draaitafel wordt genoemd. De snelheid wordt gemeten in omwentelingen per minuut (RPM) en platen van verschillende afmetingen spelen met verschillende RPM’s. Kijk uit naar platenspelers met instelbare snelheid schakelaars, anders kan het zijn dat je platencollectie letterlijk niet meer past. De meeste platenspelers kunnen 12-inch platen afspelen op 33 toeren per minuut en zeven-inch platen op 45 toeren per minuut, maar slechts enkele platenspelers kunnen de minder gebruikelijke 10-inch platen op 78 toeren per minuut afspelen.

Manueel vs automatisch

Dit hangt echt van jezelf af. Heb je een vaste hand en vind je het leuk om zelf de tonearm te bewegen, kies dan een manuele platenspeler. Als je liever hebt dat dit voor je gedaan wordt, kies dan een automatische. Er is nog een derde optie: halfautomatisch, wat betekent dat je de naald met de hand plaatst en dat de platenspeler de naald van de plaat haalt wanneer de muziek is afgelopen.

Onderhouds- en update kosten

Op een bepaald moment zul je reparaties moeten uitvoeren, maar deze zullen niet vaak voorkomen en vereisen geen banklening om te financieren. Bij de aankoop van je platenspeler is het de moeite waard om de kosten van vervangende naalden en tone-armen te onderzoeken. Het is bovendien niet ongebruikelijk dat mensen sommige onderdelen elk jaar upgraden. Modellen in het hogere segment hebben vaker nieuwe onderdelen nodig om hun geluidskwaliteit te behouden.

Budget

Simpel gezegd, je krijgt waar je voor betaalt in Brabant. Er zijn een aantal zeer voordelige platenspelers beschikbaar en een aantal zeer dure, high-end spelers. Afhankelijk van je behoeften (en budget) kun je bepalen waar je je geld aan uitgeeft. Vermijd indien mogelijk een tweedehands model, want dat kan leiden tot dure reparaties of een slechte geluidskwaliteit. Vreemd genoeg hebben de goedkopere opties vaak ingebouwde luidspreker systemen, terwijl de duurdere, authentieke modellen dat niet hebben.

Plaats

Hierover moet goed worden nagedacht en gepland. Vergeet niet dat je niet zomaar een ruimte maakt voor een CD-speler, een vinyl platenspeler is veel gesofisticeerder. Het geluid van de plaat is gebaseerd op trillingen van de naald. Als je je nieuwe platenspeler op een onstabiel oppervlak zet, zul je een zoemend geluid horen als de speler trilt. Je moet een stevige ondergrond kiezen om dit te vermijden.