ODC eert trouwe leden in ‘Boemerang’

35 minuten geleden

Tijdens een kaderavond heeft ODC-voorzitter Walter van der Linden vrijdag vijftien trouwe leden van zijn voetbalclub gehuldigd. Twee van hen spanden met een 75-jarig lidmaatschap de kroon: Jan van den Aker en Wim Eltink. Maar met een ‘dienstverband’ van zeventig en zestig jaar hebben respectievelijk Ad Adelaars en Leo Bekers ook een lange clubhistorie.

De verdiensten van Van den Aker voor de tricolores zijn legio. In de jaren zeventig werd hij bestuurslid en bleef dat lange tijd. Mede dankzij zijn inzet werd de clubkas gespekt via lotto- en totoformulieren waarmee hij langs de deuren ging. In 1982 hengelde hij de allereerste shirtsponsor binnen.

De meeste vrijwilligersuren stak Van den Aker in het schrijven van enkele boeken over de ODC-historie. In 2006 rolde Ups & Downs van de drukpers. Een 170 pagina’s tellende publicatie waarin Jan alle resultaten van het vaandelteam sinds de oprichting in 1925 vastlegde.

Eltink was jaren actief als scheidsrechter voor seniorenteams en nam zitting in uiteenlopende commissies. Bovendien was hij terreinmeester in sportpark Molenwijk. Adelaars slaat geen wedstrijd over van het eerste elftal. Bekers is ook vaak langs de lijn te vinden op zondagmiddag, speelde in lagere elftallen en was grensrechter voor jeugdteams.

De overige jubilarissen die in het zonnetje gezet werden, zijn: Jan van Boxtel, Jan Doggen, de broers Arthur, Frank en Henri van den Biggelaar, erelid Wim Kanters (allen vijftig jaar lid); Theo van den Bosch, Henk de Jong, Joris Dankers, Sjef Vermeer, Rogier van Raamsdonk (allen veertig jaar lid).

Tien leden die dit jaar ook een jubileum bij de bijna honderdjarige Boxtelse voetbalclub vieren, lieten de kaderavond in kantine De Boemerang aan zich voorbijgaan.