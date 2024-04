Jongste deken nu ook rentmeester van gilde Liempde

Tijdens de jaarvergadering van het Liempdse gilde Sint-Antonius Abt is Vera Bressers onlangs benoemd tot deken-rentmeester.

Bressers volgt Willie van Schaijk op, die deze functie vijftien jaar lang vervulde. Ze trad in januari toe tot de overheid, zoals het bestuur van een gilde wordt aangeduid. Als 23-jarige is zij de jongste deken ooit in de veertigjarige historie van Sint-Antonius Abt.

Tijdens de vergadering in Teuns Honk op schietterrein Antonius Bleek aan de Oude Dijk werden ook twee nieuwe leden verwelkomd: Irene Pineda en Joke van den Biggelaar.