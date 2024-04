Krentenbroodparadijs

Op zondag 14 april a.s. wordt er door de bakkers van D’n Liempdsen Herd heerlijk krentenbrood gebakken. Ontdek hoe we de sappige rozijnen mengen met ons zachte deeg en het omtoveren tot een gouden traktatie. Natuurlijk wordt er ook weer wit en bruin brood gebakken. Kom genieten van de betoverende geur van versgebakken brood, de knapperige korst en het zachte kruim van onze witte en bruine broden. Natuurlijk is het mogelijk om de heerlijke, versgebakken krentenbolletjes of broden mee naar huis te nemen.

Broodbakdemonstratie

Beleef vroegere tijden en kom kijken hoe, zoals vroeger gebruikelijk was, wit en bruin brood in een houtgestookte oven wordt gebakken. Op zondag 14 april laten de bakkers in het fraaie bakhuisje op het achtererf van D’n Liempdsen Herd met veel plezier zien hoe dit authentieke broodbakproces in zijn werk gaat. Er zal wit en bruin brood gebakken worden, maar daarnaast ook een van hun specialiteiten: krentenrozijnenbrood, een ware traktatie!

Deze broodbakdemonstratie is vanaf 10.00 uur gratis te bezoeken en te ervaren. De geur en smaak van deze authentiek gebakken broden is onovertroffen. Je zult niet kunnen wachten om een plakje te proeven! Let wel, er geldt altijd: zolang de voorraad strekt. De eerste broden zijn rond 11.30 uur klaar en de tweede (en laatste) lading broden komt om 13.30 uur versgebakken uit de oven (tijden onder voorbehoud).

Het Liempdse (hobby)bakkersgilde verzorgt iedere tweede zondag van de maand een broodbakdemonstratie in het bakhuisje op het achtererf van D’n Liempdsen Herd. Hier wordt vanaf 10.00 uur het ouderwetse bakkersambacht in volle glorie getoond.