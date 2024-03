Bell geeft impuls aan lokale initiatieven

7 minuten geleden

Stichting Bell wordt een blijvende aanjager voor lokale initiatieven en het verbinden van inwoners uit Boxtel, Esch, Liempde en Lennisheuvel. Niet-commerciële activiteiten kunnen vanaf heden een impuls krijgen tot 5.000 euro. Stichtingen, clubs en andere entiteiten kunnen een aanvraag indienen: stichtingbell@gmail.com.

,,De doelstelling van Bell is in goede handen!”, jubelt oud-voorzitter Xaveer van Lokven. Samen met Paul van Alphen uit Boxtel en Marina van Grinsven uit Esch vormde hij sinds 2019 het bestuur van een tijdelijke stichting. Die krijgt nu een permanent karakter. Nieuwe bestuursleden hebben zich aangediend en zetten het goede doel voort.

BELL-ORKEST

Bell werd in 2019 opgericht vanwege de opsplitsing van de gemeente Haaren. Diverse partijen sloegen de handen ineen om de Esschenaren welkom te heten in de gemeente Boxtel. Dat gebeurde door inwoners cultureel met elkaar te verbinden.

Na het afronden van het programma in september 2021, zou de stichting worden opgeheven. ,,Maar we wilden nog wat initiatieven optuigen die tijdens corona niet doorgingen”, vertelt Van Lokven. ,,Waaronder het succesvolle Bell-orkest, met leden van muziekverenigingen uit alle vier de kernen die per gelegenheid optreden.” Dat gebeurt dit jaar bij zowel het 150-jarig bestaan van de Liempdse fanfare Concordia (zondag 9 juni) als bij de festiviteiten rondom 75 jaar fanfare Sint-Willibrordus in Esch (zondag 23 juni).

NIET-COMMERCIEEL

De activiteiten van Bell kwamen echter op een laag pitje te staan. Nu wordt het vuur weer aangewakkerd. Kees de Wild is een van de nieuwe bestuursleden: ,,We worden een vliegwiel voor nieuwe, grotere publieksactiviteiten.”

Er is van alles mogelijk om mooie dingen in de gemeente op te tuigen, weet De Wild uit ervaring. Hij haalde in 2018 Circus Sijm naar Boxtel zodat tweeduizend zorgcliënten een middagje onbezorgd naar het circus konden. ,,Er zijn zó veel ideeën voor initiatieven. Mensen willen die graag organiseren, maar zijn zoekende om dat voor elkaar te krijgen. Niet-commerciële activiteiten kunnen we helpen.”

Om ondersteuning te kunnen krijgen, gelden diverse voorwaarden. Zo moeten evenementen verbindend zijn, voor iedereen toegankelijk en het liefst meerjarig worden opgezet. Het bestuur kijkt ook naar de zichtbaarheid van een initiatief en de impact ervan op de gemeenschap. Het gaat bovendien om nieuwe activiteiten of een bestaande die met extra hulp meer van de grond kan komen.

DANKZIJ DONATIES

Bell wordt door vrijwilligers aangestuurd. De bedragen die de stichting uit gaat keren, worden bekostigd dankzij donaties uit de samenleving. Alle inwoners en bedrijven kunnen doneren. Eén organisatie doet al structureel mee: stichting Brabants Centrum, die eerder al actief was betrokken bij de Bell-activiteiten. Ook hebben diverse initiatieven zich al aangediend, zoals de Kindermuziekweek.