Buchestelle verrast jubilerende dirigent

12 minuten geleden

Een delegatie van het Boxtelse seniorenorkest Buchestelle toog zondagochtend naar Schijndel om dirigent Peter Spierings in het zonnetje te zetten. Die leidde op de kop af 25 jaar eerder voor het eerst een muziekgezelschap als professioneel dirigent.

Spierings is geen onbekende in Boxtel. Zo nam hij samen met Boxtel’s Harmonie het initiatief voor de zogeheten laatbloeiersprojecten waarvoor veel animo is. Bovendien verzorgt hij diverse workshops en lessen op basisscholen voor stichting JooP Muziekopleidingen. Daarnaast gaat hij deze week aan de slag als muzikaal leider van The Ducktownband, waar hij eerder ook al actief was. In het verleden dirigeerde Spierings fanfare Sint-Arnoldus Lennisheuvel en de Stripe Big Band, die beide afgelopen jaar werden opgeheven.

De muzikanten van Buchestelle trakteerden hun orkestleider niet alleen op een klinkende aubade, maar ook op een smakelijke slagroomtaart. De jubilaris en zijn echtgenote toonden zich uitermate verrast door de spontane geste.