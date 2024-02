Vincentius richt Boxtelse Kledingbank op

29 minuten geleden

Vrijwilligers van de Vincentiusvereniging merkte de voorbije jaren dat er veel Boxtelse gezinnen zijn die nauwelijks geld hebben om kleding te kopen. ,,Vooral ondergoed blijkt hard nodig te zijn”, benadrukt de vereniging in een persverklaring. Vandaar dat er voor inwoners met een inkomen op Voedselbank-niveau of net daarboven, een kledingbank is opgericht.

Het idee is ontstaan vanuit de werkgroep Persoonlijke Hulp van het lokale goede doel. Huishoudens kunnen een verwijzing naar de kledingbank krijgen via een plaatselijke hulpverlener, zoals de Voedselbank, ContourdeTwern, Stichting WegWijs en Stichting Leergeld Boxtel.

Inwoners die er aanspraak op maken, kunnen na ontvangst van de verwijzing komen winkelen. De Vincentius-winkel aan de Stationsstraat is daarvoor eens per maand op woensdag geopend van 10.00 tot 12.30 uur. Het gaat om de woensdagen 21 februari, 6 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni, 11 september, 9 oktober en 13 november.



Openingstijden kledingbank. - eigen collectie.

Wie vragen heeft, kan deze stellen via e-mail: hulpverlening@vincentiusboxtel.nl.