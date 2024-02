Amsterdammer verlaat Eendengatse hofhouding

Voor het 29e jaar komt Frank Westerop (61) vanuit Amsterdam met carnaval naar Boxtel. Voor het laatst zitten in zijn tas onder meer vijf gestreken witte overhemden. Nodig om in het gevolg van prins Donald VII onberispelijk voor de dag te komen. Dat doet hij voor het laatst. Frank stopt als lid van de Raad van Elf, maar blijft in Eendengat carnaval vieren.