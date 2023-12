Ivo Veth uit Boxtel traint jonge G-hockeyers van MEP

Het G-team van hockeyclub MEP beschikt sinds dit kalenderjaar over een enthousiaste trainer: Ivo Veth (30). Na eerder gehockeyd te hebben in Dordrecht en Alblasserdam heeft Ivo zich in zijn nieuwe woonplaats Boxtel aangesloten bij MEP, waar hij met coaches Yvonne Langenhoff en Elle Verhoeven wekelijks training geeft aan jongeren met een verstandelijke beperking. ,,Training geven is spannend en stoer.”