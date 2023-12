Scouting Boxtel bezorgt kerstkaarten

za 2 dec., 09:10

De leden van Scouting Boxtel steken de handen uit de mouwen voor hun vereniging. Ze bezorgen in de week voor Kerstmis kerstkaarten in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde.

De scouts brengen voor vijftig eurocent een kaart weg en rekenen twee euro voor vijf exemplaren. Ze spekken hun clubkas met de jaarlijkse actie. Hun bezorgdienst is aanzienlijk goedkoper dan verzenden per post. Postzegels zijn immers prijzig. Alleen wie zijn kerstgroeten zelf rondbrengt is voordeliger uit, al kost dat wel tijd.

Wie de scouts kaarten wil laten bezorgen, kan ze op verschillende dagen inleveren. Bij blokhut Wickiup aan de Molenwijkseweg 5B bijvoorbeeld, op woensdag 6 december van 18.00-21.00 uur, donderdag 7 december van 19.00 - 21.00 uur, vrijdag 8 december van 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 9 december van 10.00 - 17.00 uur, dinsdag 12 december van 20.00 - 22.00 uur en woensdag 13 december van 18.00 - 21.00 uur.

BRIEVENBUS

Kerstkaarten kunnen eveneens van woensdag 6 tot en met woensdag 13 december bij een aantal vrijwilligers in de brievenbus gedeponeerd worden, in een gesloten envelop met gepast geld. Dat kan bij Ine van den Biggelaar, Sweelincklaan 15 in Boxtel, Olga Kea, Pastoor Tilmanstraat 18 in Lennisheuvel en Annemarie Hulsen, Het Kruys 4 in Esch.

Verder mogen kerstkaarten ook afgegeven worden bij bloemisterij Jasmijn aan de Breukelsestraat 110 en dierenspeciaalzaak Izzy aan Banier 3 in Boxtel en Drogist & Cadeau Liempde aan het Raadhuisplein 2a. De scouts zorgen vervolgens dat ze tijdig in de juiste brievenbussen vallen in de gemeente Boxtel.