De muzikanten van De Volle Bloas poseren in Zeeland tijdens een jubileumuitje eerder dit jaar.

Volle Hollandse Kerst Bloas

46 minuten geleden

Muziekgroep De Volle Bloas sluit de activiteiten rond het veertigjarig bestaan af met Volle Hollandse Kerst Bloas.

Samen met The Ducktownband, ‘t Herriemenieke en deejay Mark Verhoof klinkt zondag 17 december in zaal De Comsche Hoeve (Stationsstraat) een programma met louter liedjes van Nederlandse artiesten. Vanaf 14.00 uur schotelen de drie blaasorkesten nummers voor van Zonneveld tot Bløf en van André Hazes tot Boudewijn de Groot. De toegang is gratis.