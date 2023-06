Jeroen Berkhout winnaar van de zomercompetitie Liempds gilde

De zomeravondcompetitie van het Liempdse schuttersgilde Sint-Antonius Abt zit erop. Jeroen Berkhout won individueel, bij de viertallen ging de eer naar DVG 2. Drie donderdagavonden hanteerden de deelnemers de kruisboog.

De jaarlijkse competitie werd voor de 21e keer gehouden. Op gildeterrein Antoniusbleek aan de Oude Dijk zijn dertien viertallen in wisselende samenstelling aanwezig geweest, in totaal zeventig mensen. Van de drie wedstrijden telde de laagste score niet mee.

Vooral de laatste avond werd druk bezocht, mede vanwege de prijsuitreiking. Mari van de Laar van cafetaria ‘t Lambertje in Boxtel stelde gratis een frietwagen ter beschikking, dat bleek een schot in de roos.

Regerend gildekoning Harm van der Ven overhandigde de winnaars van de dag- en eindprijzen een fraaie bokaal.

Uitslagen zomeravondcompetitie

Individueel

Donderdag 01 juni Jeroen Berkhout, donderdag 08 juni Rene v.d. Linden, donderdag 15 juni Robby v. Houtum.

Einduitslag

Jeroen Berkhout, Rene v.d. Linden, Peter de Kroon.

Viertallen

Donderdag 01 juni Kasteren 1, donderdag 08 juni DVG 2, donderdag 15 juni De Bierdupkes

Einduitslag

DVG 2, Kasteren 1, De Schutters.