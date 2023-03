Het protestants kerkje aan de Clarissenstraat in Boxtel werd in 1812 gebouwd en is ontworpen door de Boxtelse architect, landmeter en politicus Hendrik Verhees.

Oecumenische Taizéviering in protestantse kerk

do 16 mrt., 14:00

Even uit het drukke leven stappen en verstilling zoeken. Dat kan vrijdag 17 maart tijdens de oecumenische Taizéviering die vanaf 19.00 uur wordt gehouden in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat in Boxtel.

Bezoekers bidden en steken tot slot kaarsjes aan in de hoop dat in deze donkere tijd wat licht te kunnen brengen. Zij luisteren daarbij naar en mediteren over de woorden uit Johannes 16,17-22. Het thema van deze viering in de Veertigdagentijd is ‘Van donker naar licht’. Met het koor Lencante uit Lennisheuvel worden typische Taizéliederen gezongen. Thom Baars bespeelt het kerkorgel.

Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en na te praten.