Zes muziekkapellen verspreiden leutvirus

12 minuten geleden

Dé muzikale ‘opwèrmer’ voor carnaval in Eendengat noemen ze het zelf. En vaste bezoekers weten dat daarmee niets te veel wordt gezegd. Ook dit jaar tekent De Aggemarvanhuisaf Band (DAB) weer voor het Karnavals Kriebels Konsert. Het Boxtelse blaasorkest vertolkt zondag 5 februari in grand café Rembrandt niet alleen zelf leutkrakers, ook diverse andere dweilorkesten laten van zich horen. Zowel uit eigen dorp als van daarbuiten. Het gratis toegankelijke optreden begint om 13.11 uur.

Tijdens het KKKonsert spelen de DAB-muzikanten, allemaal lid van Boxtel’s Harmonie, in hun kenmerkende groene outfit. Zij openen zelf de muziekmiddag. Uit Boxtel zijn voorts De Flodderbone, Red River Band en The Ducktownband te gast; voorts spelen Net Zat (Vught) en Coest (Eindhoven). De aanwezigheid van prins Donald VI met gevolg zal de feestvreugde beslist verhogen.

WAGGELPODIUM EN POLITIEK KAFFEE

Zaterdagavond 18 februari opent DAB het zottenfeest met het vóór corona altijd populaire en drukbezochte Waggelpodium. Daar is net als tijdens de laatste editie deejay Henri Schalkx te gast.

Met diens Video Disco On Stage zorgde hij in de jaren tachtig en negentig, samen met de toenmalige hofkapel (voorloper van DAB) voor de muzikale invulling van carnaval in Bellevue. Dankzij de hernieuwde samenwerking lukte het drie jaar geleden de sfeer van het in 2000 gesloten hofpaleis terug te halen.

Ook verzorgt DAB weer voor de muzikale omlijsting van het altijd afgeladen Politiek Kaffee op carnavalsmaandag. De broers Henk en Maarte van de Laak bereiden zich al weken voor op een ludieke voordracht om de Boxtelse bestuurders én volksvertegenwoordigers op de hak te nemen.