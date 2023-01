Tabitta wint medailles in Nijmegen

Turnsters van het Boxtelse Tabitta sleepten zaterdag 7 en zondag 8 januari diverse medailles in de wacht. Ze deden mee aan het jaarlijkse kersttoernooi van De Hazenkamp in Nijmegen.

De deelneemsters in de middenbouw niveau vier namen zaterdag deel aan een teamwedstrijd. Nikkie Schalkx en Hailey Kuijten vormden team één, zij eindigden als vijfde. Hailey behaalde de hoogste score op vloer van het deelnemersveld. Team twee, Maud de Bie, Eva Prent en Julia van der Wal, werd achtste.

Zondag was het de beurt aan de middenbouw niveau twee: Cailynn Langenhuijsen, Nienke van Sambeek en Diaz Verhoeven. Zij wonnen een bronzen medaille.

De bovenbouwturnsters maakten per toestel individueel kans op eremetaal. Ninthe Scheffer (jeugd D) werd derde op balk. Haar oudere zus Fenne Scheffer (junior C), mocht op het erepodium een bronzen plak in ontvangst nemen voor het onderdeel vloer.

GOUDEN PLAKKEN

Fenna Bergman (junior C) ontving een zilveren medaille voor haar tweede plaats op sprong. Maissam Bezbiz (junior C) belandde ondanks een fraaie schroef op vloer net niet op het podium. Esmee Komen (junior C) werd tweede op vloer en kreeg dus een zilveren medaille. Wiese van den Eertwegh (junior B) behaalde vier plakken. Brons op vloer, zilver op sprong en brug en een gouden plak voor haar balkoefening.

Als laatste kwam Eva Roos (senior A) in actie. Zij ging met drie medailles naar huis: bronzen plakken voor brug en sprong en een gouden medaille voor haar vloeroefening.