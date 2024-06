Rollerbank test opgevoerde fatbikes

Politieke partijen vragen maatregelen tegen gevaarlijk gebruik van de fatbike. De brommervariant onder de fieters is populair onder jongeren.

Boa’s zijn opgedragen vaker in het centrum te controleren op rondrazende fatbikers. Daarnaast wordt binnenkort een rollerbank ingezet om te testen of hun elektrische tweewielers niet zijn opgevoerd. Maar rappe dikkebandenfietsers in de kraag grijpen als ze zich misdragen, blijft lastig, erkent burgemeester Ronald van Meygaarden.