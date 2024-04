Buurtbewoners van Het Gescheurd Hemd in Lennisheuvel in gesprek met wethouder Désiré van Laarhoven van Combinatie95.

Prikpraat Lennisheuvel: waarom bomen op speelveldje?

47 minuten geleden

Buurtbewoners van Het Gescheurd Hemd in Lennisheuvel begrijpen niet waarom de gemeente Boxtel zonder enige overleg drie bomen plantte op een speeldveldje voor de jeugd. Dat meldden ze zaterdagochtend tijdens de actie Prikpraat van politieke partij Combinatie95.

Het parkje in het Gescheurd Hemd bij de Dorsvlegel blijkt een fantastische en gewaardeerde ontmoetingsplek voor de buurt. Midden in grasveldje waar kinderen graag voetballen en volleyen zijn recent drie bomen geplant en die staan hinderlijk in de weg. Ze kunnen volgens de bewoners makkelijk naar de rand worden verplaatst. Combinatie95 gaat dit aankaarten en voorstellen dit te corrigeren. Ook wordt gevraagd of een zitbankje kan worden vernieuwd. Bewoners hebben het al paar keer opgeknapt, maar het is nu echt versleten.

In vijf groepjes werd door leden van Combinatie95, waaronder wethouder Désiré van Laarhoven en raadslid Joep Schalkx, zwerfvuil geprikt en contact gelegd met bewoners en passanten in het kerkdorp. ,,In het centrum werd weinig zwerfvuil aangetroffen. Dat is mede een verdienste van betrokken inwoners van Lennisheuvel zelf”, meldt de partij. Rondom de rotonde Boseind en richting slachterij Vion werd wel veel zwerfafval geprikt en afgevoerd.

Veel bewoners spraken tevredenheid uit over ’hun Lennisheuvel’. Enkele inwoners gaven mooie tips mee voor het verbeteren van de kleine inbreidingslocatie voor woningen in de buurt. Aandachtspunten blijven de opwaardering van de groene afscheiding van bedrijventerrein Ladonk, het meer beleefbaar maken van Beijersland. Ook zouden bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor een schone omgeving op en rond het eigen terrein, zo viel te beluisteren.

Combinatie95 neemt de aanbevelingen uit Lennisheuvel mee naar het gemeentebestuur.