B & W(eetjes): CDA krijgt eindelijk antwoord

De fractie van het CDA heeft eindelijk antwoord op vragen over sportcomplex De Braken. De politieke partij stelde de schriftelijke vragen in juli vorig jaar. De richtlijn is dat het college van B en W binnen een maand antwoord geeft. De actualiteit heeft de vragen allang achterhaald: CDA wilde destijds de toekomstplannen weten omdat de afspraken met de sporthaleigenaar over verenigingen die er gebruik van maken, vorig jaar zouden eindigen. Er is een verlenging van de afspraken voor twee sportseizoenen: tot juli 2025. Er is nog geen plan voor het geval de sporthal alsnog de deuren sluit, behalve dan het verdelen van de clubs over andere accommodaties in de gemeente. De verenigingsbesturen hebben al laten weten dat dit plan voor veel activiteiten onmogelijk wordt geacht.