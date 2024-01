Emotioneel pleidooi directeur HUB Boxtel voor vaststelling huisvestingsplan onderwijs

Directeur Bart Otjens (links) van HUB Boxtel tijdens het schoolgala van 2022. Hij staat voor het schoolgebouw. Dat is dringend aan vervanging toe.

Hij viel even stil en sprak na een adempauze met gebroken stem verder. Bart Otjens, directeur van HUB Boxtel, hield dinsdag een emotioneel betoog in de raadzaal. Zijn noodkreet raakte de fractieleden op de in-gespreksavond. Zij beslissen dinsdag 6 februari over het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs.