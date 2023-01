Rol van raadsleden onder de loep

De Rekenkamer concludeerde uit diverse eerdere onderzoeken in de afgelopen jaren dat de Boxtelse raads- en collegeleden de regels niet altijd helder voor ogen hadden. ,,We merkten dat raadsleden hun rollen niet altijd goed oppakken of er een eigen invulling aan geven. Dan wordt er soms te veel op detailniveau discussie gevoerd in plaats van op hoofdlijnen”, legt voorzitter Jan van den Heuvel van de rkc uit.

De Rekenkamer gaat nu bekijken of er in Boxtel afspraken zijn gemaakt over het samenspel tussen de gemeenteraad en het college en hoe daar mee om wordt gegaan (zie kader over dualisme). Van den Heuvel geeft aan dat die afspraken mogelijk al lange tijd geleden zijn gemaakt en de naleving daarvan dus is verwaterd: ,,Daarbij kun je de reg..