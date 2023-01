‘Wij komen hier elke dag, luister nu eens naar ons’

Rotonde Boseind moet in de toekomst een kruispunt met stoplichten worden, dat vindt de gemeente Boxtel. Inwoners van Lennisheuvel willen een fietstunnel, dat is veel veiliger vinden zij.

‘Lennisheuvel wil een tunnel’. In hoofdletters en vetgedrukt geschreven. Zo begint de brief die CROLL onlangs aan het college van B en W heeft gestuurd. Daarin zet de belangengroep uiteen hoe de afgelopen jaren met de ideeën van de inwoners is omgesprongen en hoe zij de toekomstige verkeerssituatie bij de betreffende rotonde ziet.

Het is lang niet de eerste keer dat de voorkeur voor een fietstunnel wordt uitgesproken. Al ruim vijftien jaar gaat het over het gevaarlijke oversteekpunt voor fietsers bij de rotonde Boseind. Het fietspad richting Lennisheuvel verleggen van de kant van de Keulsebaan naar de Industrieweg zou al helpen. Maar als de dubbele spoorwegovergang sluit, wordt het nóg drukker op de bewuste rotonde ..