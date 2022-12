Plannen De Ruiting gaan gewoon door

In 2020 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in De Ruiting vanwege de ruimte-voor-ruimtewoningen die er komen.

Bij raadslid Christien van Schijndel (Combinatie95) nam frustratie de overhand tijdens de discussie over de zes woningen. Hoewel haar fractiegenoot Peter den Ouden de woordvoerder was op dit dossier, pakte ze toch de microfoon. ,,Er wordt de hele tijd gesproken over het plan van Haaren. Maar ik spreek ook als oud-raadslid van die gemeente: daar hebben we destijds nooit mee ingestemd. Toen werd gezegd dat we er als politiek nog iets van mochten vinden. Dat is dít debat.”

Onzin dus dat Boxtel het als erfenis moet overnemen, vindt Van Schijndel. Dit was wel de reden dat wethouder Désiré van Laarhoven aanraadde in te stemmen met het bouwplan. Combinatie95, de partij van de wethouder, is er het felst op tegen. Den Ouden zette onder meer zijn v..