Vrije Tribune: bouwplan DKA

53 minuten geleden

Ik las vorige week donderdag de ingezonden brief ‘Curieuze wijziging van woonstichting in bouwplan DKA’ in het Brabants Centrum en wil daar graag op reageren. Wat de auteur Egbert Hazenberg stelt, is namelijk onjuist. Er is nooit sprake geweest van een woongebouw voor een minder mobiele doelgroep. In het eerdere ontwerp was geen lift gepland en ook geen aparte slaapkamer.

Ineke van den Oetelaar - Woordvoerder woonstichting Joost