Vrije Tribune: ‘Pastorietuin, wat groeide daar eigenlijk?’

Afgelopen week las ik in Brabants Centrum een ingezonden brief over de pastorietuin bij de Heilig Hartkerk, waarop ik graag reageer. Te beginnen over de kaalslag. Wat groeide er eigenlijk in die pastorietuin? In het verleden deed ik daar onderhoud, maar ik maakte geen opsomming van de bomen. Wel ruimde ik omgewaaide en dode bomen op, waaronder twee appelboompjes. Bij de bedoelde ‘kaalslag 2019’ werden onder andere geruimd: fijnspar (kerstboom), hulst, conifeer en zaailingen van berk, esdoorn, laurier en lijsterbes, ontsproten van aan komen waaien of door vogels verspreide zaadjes. Omdat er de laatste jaren amper onderhoud werd gepleegd, bleven deze wat langer staan dan bedoeld in een siertuin achter een woonhuis. Er is toen géén zwar..