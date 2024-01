In een compostbak kun je gevallen blad, snoeiafval en oude planten omtoveren tot voedsel voor de tuin.

Groenafval: heel waardevol voor je tuin

di 9 jan, 10:00

Marie José Meertens uit Boxtel houdt donderdag 25 januari een lezing voor de leden van tuiniersvereniging Groei & Bloei. Zij vertelt hoe je gemakkelijk compost kunt maken en tuinafval creatief kunt verwerken in de tuin.

Gevallen blad, snoeiafval en oude planten kun je omtoveren tot voedsel voor de tuin. Oud bouwmateriaal kan een aantrekkelijk verblijf worden voor kleine dieren. Tuinafval hergebruiken is duurzaam én goed voor je tuin.

De afdeling ‘s-Hertogenbosch en omstreken van Groei & Bloei, waarbij ook veel Boxtelaren zijn aangesloten, houdt de lezing vanaf 20.00 uur in sociaal-cultureel centrum De Schans aan de Troelstradreef 160 in Den Bosch. Leden hebben gratis entree, niet-leden betalen vijf euro. Belangstellenden melden zich uiterlijk 17 januari aan via e-mai: activiteiten@hertogenbosch.groei.nl.