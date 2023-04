Robuuste veldpoorten sieren buitengebied

55 minuten geleden

De Rouwbommel De Hemel, Hooge Roond. Dit soort toponiemen prijken intussen op liefst 24 robuuste veldpoorten in het buitengebied van Liempde, Boxtel en vier andere plaatsen.

De klus is uitgevoerd op initiatief van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) met samenwerking van Natuurwerkgroep Liempde en erfgoedvereniging Kèk Liemt.

SPPiLL deed in juli 2021 een oproep aan grondbezitters in de regio die zelf ook een bijdrage moesten leveren aan de entrees en deze de komende tien jaar zullen onderhouden. Niet alleen grondeigenaren uit Liempde en Boxtel, maar ook uit andere plaatsen in de regio kwamen aanmeldingen. In totaal zijn er bij 21 verschillende particulieren houten poorten geplaatst, gemaakt van eikenhout uit de Achterhoek door CombiPro-Poda omheiningen uit Sint-Oedenrode.

TOPONIEMEN

Kék Liemt heeft met de heemkundeclubs uit Boxtel, Schijndel en Sint-Michielsgestel zorgvuldig uitgezocht welke namen er op de poorten zouden komen. Op de toegangshekken staan toponiemen die verwijzen naar de historie van een gebied. Het project is nog onderdeel van het provinciale project Kloppend Hart van het Groene Woud, die eigenlijk in 2020 al zou zijn afgerond.

Echter, gedurende de looptijd van Kloppend Hart, een subsidietraject om te investeren in landschap en natuur, ontstond ook het idee voor de veldpoorten in de omgeving van natuurgebied De Geelders en het Dommeldal. Het heeft even geduurd voordat de objecten er stonden, erkent een SPPiLL-woordvoerder: mede door corona en de aanlevertijd van het hout. ,,Maar we zijn wel trots dat het project nu is afgerond.”

ARK

Omdat ook Ark Natuurontwikkeling actief is in het gebied om de natuur te versterken, besloot die organisatie eveneens te delen in de kosten. Ook dankzij subsidies van landschapsfonds Het Groene Woud en de gemeente Boxtel konden de hekken worden geplaatst.