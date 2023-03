Waterschap trapt kroonjaar af in Boxtel

30 minuten geleden

Met de schop in de hand en laarzen aan, staat watergraaf Eric de Ridder van De Dommel klaar om aan de slag te gaan. Hij en de directieleden van het waterschap geven letterlijk handen en voeten aan Wereldwaterdag. Samen maakten ze gisteren een helofytenfilter schoon op Plaats De Kleine Aarde. En passant openden ze ook een kroonjaar.

Tijdens Wereldwaterdag zetten overal ter wereld mensen zich in voor een gezond watersysteem. Het helofytenfilter, ook wel moerasfilter genoemd, zuiverde in het verleden op De Kleine Aarde het afvalwater. Dat kon dan weer gebruikt worden voor de voedseltuin of de bolwoning.

De mini-waterzuivering is echter al jaren niet meer in gebruik en lag verstopt onder een laag aarde, bladeren en takken. Met de komst van de Herenboeren en de doorontwikkeling van Plaats De Kleine Aarde was een schoonmaakbeurt hoognodig.

Dat De Ridder en zijn medewerkers het filter kwamen schoonmaken had nog een extra reden: het waterschap bestaat namelijk 160 jaar. Bij dat kroonjaar staat het schap stil door samenwerkingen aan te gaan met partners uit de regio, zoals dus De Kleine Aarde. Op deze manier vraagt De Dommel aandacht voor de opgaven waar het waterschap de komende jaren voor staat: water vasthouden voor perioden van droogte en op de juiste plaatsen laten wegvloeien bij veel regen.

SLIM GEBRUIKEN

Tegelijk met het schoonmaken van het waterzuiverend rietmoeras, gingen waterschappers en de Herenboeren ook met elkaar in gesprek over het slim gebruiken van water op het 2,5 hectare grote terrein aan het Klaverblad. Zij bogen zich over de vraag hoe regen- en spoelwater daar zo goed mogelijk gebruikt kan worden, zonder in het riool te verdwijnen. Het helofytenfilter werkt nu weer en kan een onderdeel zijn van een duurzaam watersysteem op Plaats De Kleine Aarde.