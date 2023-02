Steenmarter past zich steeds goed aan

za 4 feb, 14:30

Carlo Wijnen uit het dorpje Zeeland kent steen- en andere marters als geen ander. Met zijn wildcamera’s heeft hij de aanwezigheid van de beschermde steenmarters op heel wat onvermoede plekken aangetoond. Donderdag 16 februari is hij te gast bij Natuurwerkgroep Liempde. In café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat houdt Wijnen vanaf 20.00 uur een gratis toegankelijke lezing.

Marters als wezel, hermelijn en bunzing hebben grote moeite om zich te handhaven op het verschraalde Brabantse platteland. Dat gaat niet op voor hun grotere neef, de steenmarter, die nagenoeg overal in hoger gelegen gebieden voorkomt. En dat is opmerkelijk, want zo’n 25 jaar terug vormde hij een zeldzaamheid in deze streken.

MARTERKRAAG

Toch kenden onze voorouders het dier wel. Niet voor niets werd de duiventoren van Groot Duifhuijs in de buurtschap Kasteren beschermd door een zogeheten marterkraag.

Niet alleen op het platteland, maar ook in dorpen en steden vestigt de steenmarter zich. Liempde is daarop geen uitzondering op. Daar waar de dieren voor overlast in de bebouwde kom zorgen, gaat Carlo op onderzoek uit. Met (bouwkundige) adviezen probeert hij zowel de belangen van de bewoners als van de steenmarter te behartigen.

AANPASSEN

Het aanpassingsvermogen van de steenmarter blijkt groot. Overigens worden de dieren zelden gezien; ze zijn er meester in om zich te verbergen. In de nacht gaan zij op voedseltocht. Ratten, muizen en vogels staan op zijn menu, maar ook etensresten van mensen.

Vaak neemt de steenmarter kadavers mee naar zijn slaapplaats en door die stank verraadt hij zijn aanwezigheid. Ook rondrennende jongen op een zolder, trekken de aandacht van bewoners. Iedereen kent de verhalen van steenmarters die kabels doorbijten onder de motorkap van auto’s. Ook aan dat probleem en hoe dat kan worden tegengegaan schenkt Wijnen aandacht.