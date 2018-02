Jules van den Langenberg pleit voor andere invulling stadskunstenaar

Het plan van de gemeente Boxtel om een dorpskunstenaar annex cultuurverbinder te zoeken binnen de eigen gemeenschap, vindt Jules van den Langenberg geen goed idee. De tentoonstellingsmaker solliciteerde vanuit zijn huidige woonplaats Amsterdam ook op de vacature, maar is niet uitgenodigd voor een gesprek. Van den Langenberg denkt dat Boxtel meer gebaat is met een tweejarig programma waarin internationale ontwerpers, kunstenaars en architecten zich vermengen met lokale verenigingen, bedrijven en scholen uit Boxtel.

Een lokaal bekende persoon benoemen tot dorpskunstenaar en cultuurverbinder vindt Van den Langenberg niet de beste keuze die kan worden gemaakt. Hij ziet meer heil in een frisse blik van een zelfstandig creatieveling van buitenaf. ,,Iemand van binnen de gemeenschap zal veel bezig zijn met haar positie en zichzelf bewijzen. De budgetten en energie zou ik willen investeren in een programma van ontmoetingen en nieuw werk met buitenstaanders, en niet in voortdurend relationeel bewijs", schrijft Van den Langenberg is zijn brief aan het gemeentebestuur. De volledige brief is hieronder te lezen.

Via een woordvoerster laat cultuurwethouder Marusjka Lestrade weten blij te zijn dat een inmiddels gerespecteerd kunstenaar als Jules van den Langenberg zich zo interesseert voor de ontwikkelingen in zijn vroegere woonplaats. Toch is ze niet voornemens om de benoemingsprocedure aan te passen. ,,Het voorbereidend traject is zorgvuldig geweest, vanaf het uittrekken van de budgetten tot en met de benoeming van de selectiecommissie die bestaat uit een team van experts, waaronder bibliotheekdirecteur Nan van Schendel."

Link naar open brief Jules van den Langenberg

