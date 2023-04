Fiene van Son (14) en opa Co van den Akker bezorgen elke week samen Brabants Centrum. Daar doen ze ongeveer anderhalf uur over.

Kleinkind en opa bezorgen samen Brabants Centrum

32 minuten geleden

Bezorgers vormen een onmisbare schakel voor Brabants Centrum. Immers, dankzij de mensen die op pad gaan met gevulde fietstassen, valt elke week de krant op duizenden adressen in de brievenbus. Fiene van Son (14) en haar opa Co van den Akker (70) maken er elke week een gezellige ronde van in hun wijk.

Het tweetal bezorgt Brabants Centrum in een deel van de wijk Selissenwal. Fiene: ,,Dat doen we nu ongeveer anderhalf jaar. Ik was dertien toen ik een bijbaantje zocht, nog wat jong om dit werk alleen te doen, vonden mijn ouders. Opa en ik gaan van meet af aan samen op pad.”

Opa Co kent de wijk waar ze elke week rondfietsen goed. ,,Ik ben er opgegroeid. We komen onder andere in de buurt van Halderheiweg, Dianabos en Parkweg. Het is gezellig, de mensen reageren vaak vriendelijk.”

Fiene vult aan: ,,Ze nemen de krant soms direct aan, of pakken hem meteen uit de brievenbus. Ze zitten er echt op te wachten.”

Als opa en kleindochter een straat in fietsen, werkt ieder een kant af. Zo zijn ze ongeveer anderhalf uur bezig. Fiene: ,,We zijn lekker buiten en in beweging.” Met haar enthousiasme heeft ze een vriendin geïnspireerd. ,,Zij bezorgt Brabants Centrum nu ook.”

LIEFDEWERK

Veel jongeren brengen de krant in hun eentje rond, maar samen is gezelliger. Voor opa Co is het letterlijk liefdewerk: hij helpt trouw, maar het zakcentje is voor zijn kleindochter.