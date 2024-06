Kleurrijk feestje VMBO-scholieren op nieuwe route (foto’s)

zo 2 jun, 11:59

Zowat alle soorten voertuigen kwamen voorbij tijdens de galastoet van het Baanderherencollege afgelopen vrijdag. Niet alleen dure cabrio’s, klassieke wagens, limo’s en sportieve Italiaanse scheurijzers. De eindexamenleerlingen kwamen ook aan met landbouwvoertuigen, trucks en zelfs op grasmaaiers...

De organisatie van het BHC-gala koos dit jaar voor een andere route. Dit keer werd niet gekozen voor de gebruikelijke weg naar de school aan de Baanderherenweg, maar vanaf eetcafé De Ketting naar recreatieplas De langspier. Ook tijdens deze editie schitterden de eindexamenleerlingen. Nadat alle fraai in pak gestoken jongens en elegant uitgedoste meiden werden ontvangen op de rode loper, kon het feest losbarsten. School’s out for summer!, zoals rockster Alice Cooper het al ruim vijftig jaar geleden zong.